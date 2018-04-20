Лицам, допустившим насилие в ходе незаконных собраний и массовых беспорядков, предъявлено обвинение

В рамках уголовных дел, возбужденных по ст. 225 и 2251 УК Армении, в качестве обвиняемых привлечены лица, допустившие насилие в ходе незаконных собраний и массовых беспорядков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

На основании добытых органами следствия доказательств было обосновано, что 14-го апреля участники акций протеста, во главе с депутатом НС Армении Николом Пашиняном, нарушив закон, ворвались в здание Общественного радио, где установлен особый режим, затем напали на охрану и преодолели их сопротивление.

В частности, участник акций протеста Тигран Мазманян применил насилие по отношению к охраннику и преодолел его сопротивление. Эрик Хачатрян и другие участники акций протеста повредили двери Общественного радио, зашли в эфирную студию, потребовав прямой эфир.

Следствие также выяснило, что 16-го апреля участники акций протеста совершили массовые беспорядки на проспекте Баграмяна, пытаясь незаконно ворваться в здание НС Армении. Участник акций протеста Гор Мирзоян заранее приобрел и держал у себя металлические пруты и деревянные дубинки, которые намеревался раздать участникам акций протеста с целью оказания насилия в отношении полицейских.

Участник акций протеста Гор Мирзоян вместе с другими участниками акций протеста напали на полицейский кордон и попытались прорвать его. При этом они применили к полицейским насилие, применив и различные предметы и причинив полицейским телесные повреждения.

На следующий день участник акций протеста Гор Мирзоян приобрел и держал у себя 17 металлических прутов и 3 деревянные дубинки, с целью продолжения действий, подобных осуществленным им и другими участниками акций протеста накануне.

Сотрудники полиции в тот же день обнаружили его на проспекте Баграмяна с указанными прутами и дубинками и задержали, доставив его в отделение полиции Арабкира.

Тиграну Мазманяну, Эрику Хачатряну, Гору Мирзояну выдвинуто обвинение по ст. 225 и 2251 УК Армении. Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении к ним меры пресечения в виде задержания.

Эрик Хачатрян сдан под надзор родителей – как несовершеннолетний.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.