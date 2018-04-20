NYT: в Алабаме казнили самого пожилого за последние 42 года заключенного в США

Власти штата Алабама в четверг казнили 83-летнего Уолтера Лероя Муди, признанного виновным в организации взрывов, которые привели к человеческим жертвами. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The New York Times.

Приговор был приведен в исполнение в тюрьме, расположенной в городе Атмор в южной части штата, путем смертельной инъекции. Это была восьмая за 2018 год смертная казнь в стране.

По данным неправительственной организации Death Penalty Information Center ("Информационный центр по смертной казни"), Муди был самым пожилым заключенным, казненным в США с 1976 года, когда Верховный суд восстановил эту меру наказания на большей части территории страны.

Муди, по данным властей, отправлял по почте посылки с бомбами. В 1989 году при срабатывании одного из устройств был убит окружной судья, при другом взрыве погиб темнокожий юрист. Кроме того, Муди рассылал письма с угрозами. Он до последнего отрицал свою вину.