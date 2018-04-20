Раскрыты подробности первой американской гиперзвуковой крылатой ракеты

ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на 928 миллионов долларов, предполагающий создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает FlightGlobal.

Новая ракета, предназначенная для истребителей и бомбардировщиков, должна перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха, обладать высокой и оперативной точностью поражения, а также использовать глобальную и инерциальную системы навигации.

Новая ракета должна стать ответом США на гиперзвуковые разработки России и Китая.