Офис Защитника прав человека Армении имеет сведения о случаях привода оппозиционеров лицами в гражданской одежде

С первого дня проведения митингов в Ереване установлен чрезвычайный график работы, созданы рабочие группы, которые по специализированным направлениям проводят как круглосуточное наблюдение за митингами, так и визиты, связанные с фактами задержания участников акций протестов, а также осуществляют мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении.

Группы быстрого реагирования офиса Защитника прав человека посещают полицейские участки административных районов Еревана Нор Норк, Эребуни, Центральное отделение полиции, отделения Маштоца и Шенгавита, Давидашена с целью гарантирования прав подвергнутых приводу граждан. «За весь день офис Защитника прав человека Армении было получено 27 сигналов. В ходе визитов в полицейские участки административных районов Еревана Нор Норк, Эребуни, Центральное отделение полиции, отделения Маштоца и Шенгавита, Давидашена состоялись приватные беседы с 109 гражданами, 22 из коих были несовершеннолетними. В основном, они были подвергнуты приводу за административные правонарушения.

В ходе посещений полицейских участков и изучения документации по подвергнутым приводу за административные правонарушения гражданам были зафиксированы проблемы, связанные с несообщением подвергнутым приводу за административные правонарушения гражданам причин их задержания. Соответствующие журналы в отделениях полиции заполнены неполностью. Граждан задерживали дольше положенного срока. Были попытки воспрепятствования посещения полицейских участков адвокатами, что было предотвращено сотрудниками офиса Защитника прав человека. Были случаи привлечения подвергнутых приводу за административные правонарушения граждан в качестве свидетелей или подозреваемых по уголовным делам. Все случаи были зарегистрированы и по ним потребовали разъяснений.

Особо беспокоит содержание в полицейских участках несовершеннолетних и подростков. Некоторых из них привлекли и в рамках уголовного расследования.

Сотрудниками офиса Защитника прав человека выявлены случаи привода граждан лицами в гражданской одежде и на машинах без госномеров. Лица в гражданском применяли к участникам акций протеста насилие. Эти случаи подлежат немедленной проверке, с целью исключения подобного.

Сотрудниками офиса Защитника прав человека зафиксированы случаи доставки автомобилей на штрафную площадку, и по ним потребовали огласить причины и основания.

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