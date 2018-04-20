СМИ: более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов на вокзале Зальцбурга

Два поезда столкнулись на центральном железнодорожном вокзале австрийского Зальцбурга в пятницу утром. По предварительным данным, пострадали от 35 до 40 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает газета Die Presse.

По ее сведениям, инцидент произошел в 04:46 по местному времени (05:46 мск). Маневровый локомотив цеплял вагон к составу, следовавшему по маршруту Цюрих - Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд.

По предварительным оценкам, большинство пострадавших получили легкие травмы. Им была оказана медицинская помощь.

Причина происшествия устанавливается. По информации газеты Salzburger Nachrichten, перебоев в движении поездов нет.





