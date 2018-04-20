Асад отказался от французского ордена, врученного в 2001 году
Лидер Сирии Башар Асад вернул властям Франции врученную ему президентом Жаком Шираком во время визита в Париж в 2001 году награду - Большой крест ордена Почетного легиона. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в четверг в заявлении канцелярии главы государства, размещенном в Twitter. В нем указывается, что Большой крест, который является высшей степенью отличия Французской Республики со времен Наполеона, передан посольству Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Парижа.
"Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании", - говорится в заявлении канцелярии.
В Дамаске указывают, что президенту Асаду "не делает чести ношение ордена режима, который является рабом США, поддерживает террористические формирования и нападает на государство - член ООН ".
ردّت وزارة الخارجية والمغتربين إلى الجمهورية الفرنسية عبر السفارة الرومانية بدمشق والتي ترعى المصالح الفرنسية بسورية، ردت وسام "جوقة الشرف الفرنسي من رتبة الصليب الأكبر" .. الذي كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد قلّده للرئيس الأسد خلال زيارة سيادته لباريس في حزيران عام 2001. pic.twitter.com/eE5Vd4bGld— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 19 апреля 2018 г.