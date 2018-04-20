Асад отказался от французского ордена, врученного в 2001 году

Лидер Сирии Башар Асад вернул властям Франции врученную ему президентом Жаком Шираком во время визита в Париж в 2001 году награду - Большой крест ордена Почетного легиона. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в четверг в заявлении канцелярии главы государства, размещенном в Twitter. В нем указывается, что Большой крест, который является высшей степенью отличия Французской Республики со времен Наполеона, передан посольству Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Парижа.

"Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании", - говорится в заявлении канцелярии.

В Дамаске указывают, что президенту Асаду "не делает чести ношение ордена режима, который является рабом США, поддерживает террористические формирования и нападает на государство - член ООН ".