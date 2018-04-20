Сроком на 2 месяца задержан участник акций протеста Тигран Мазманян
В рамках уголовного дела о проникновении на территорию общественного радио решением суда первой инстанции сроком на 2 месяца задержан участник акций протеста Тигран Мазманян.Как передает «Арменпресс», ему выдвинуто обвинение по ст. 225 УК Армении за порчу имущества при массовых беспорядках.
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