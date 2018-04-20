Глава МИД Ирана: выход США из ядерной сделки может иметь крайне неприятные последствия

Решение США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может иметь крайне неприятные последствия, если будет принято. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в четверг по прибытии в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН.

"Действия, которые предпримет Исламская Республика, и реакция международного сообщества, несомненно, будут крайне неприятными для американцев", - цитирует министра агентство IRNA.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что условия сделки не подлежат обсуждению и изменению. Неверные действия США могу создать в регионе, особенно в Сирии, опасное положение, добавил Зариф.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США выступают за изменение соглашения. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".