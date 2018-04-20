Европейские индексы - 19-04-18

МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.19% и составил 12567.42 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5391.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 7328.92 пункта, а российский RTSI снизился на 0.08% и составил 1153.59 пункта.