Для урегулирования Арцахской проблемы Азербайджан должен освободиться от иллюзий: премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении Серж Саргсян не склонен думать, что нерешенность урегулирования Арцахской проблемы оставляют следующим поколениям. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Shant TV сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.

«Возможно, это станет предметом спекуляций, однако один из доводов в пользу того, что сегодня я являюсь премьер-министром, связан с этим. Переговорный процесс надо продолжать. Мы не поменяем свою позицию в Арцахском вопросе»,- сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.

Он опроверг то, что в будущем в Армении к власти могут прийти люди, которые согласятся сдать Арцах Азербайджану. «Для меня это будет непонятно, и если речь идет о будущих поколениях, я могу перевернуться в могиле, услышав это»,- сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.

По его словам, для урегулирования Арцахской проблемы Азербайджан должен освободиться от иллюзий. «Когда Азербайджан освободится от иллюзий и от мыслей о том, что взаимные уступки означают уступки лишь с армянской стороны: тогда проблема может быть решена»,- сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.

По его словам, дорога к миру означает прийти к согласию, а прийти к согласию можно лишь с учетом мнения обеих сторон.

«Нашей важнейшей задачей является ежечасное сохранения боеспособности армянской армии и работа над их развитием. Это является самым реальным средством сохранения стабильности.

Конечно, мы должны развивать и углублять наши отношения с союзниками, поскольку и от них многое зависит, однако, самое основное – армянский солдат и офицер»,- сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.