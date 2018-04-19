В Армении повысятся пенсии и минимальная зарплата: премьер-министр о преодолении эмиграции

Эмиграция - это кровоточащая рана Армении, которую правительство пытается вылечить. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Shant TV сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.

Однако он посчитал преувеличенными приведенные оппозицией цифры, отметив, что, тем не менее, это действительно проблема для страны.

«Эмиграция - действительно наша кровоточащая рана. Это очень опасно и болезненно для нас. Я не говорю это в оправдание, но следует учитывать, что эмиграция характерна не только для Армении, но и для всех постсоветских стран, Восточной и даже Западной Европы. Процессы миграции всегда происходят. Да, из-за определенных обстоятельств у нас есть дополнительные проблемы. Да, это проблема, но мы пытаемся ее решить. Я заявил, и я уверен, что это доступное число, довести население до 4 миллионов человек к 2040 году», - сказал премьер.

Он отметил, что в ближайшие несколько недель начнутся общественные дискуссии по стратегии развития Армении до 2030 года. Саргсян выразил убежденность в том, что цифры и показатели, которые есть, по крайней мере, убедят всех в том, что мы собираемся прийти к этому основному показателю.

«Правительство уже запланировало, и я думаю, что мы всего через несколько недель внесем некоторые изменения в Налоговый кодекс, чтобы снизить подоходный налог. Планируется и, вероятно войдет в силу с 1 января, повысить пенсии и минимальную зарплату.

Все эти возможности дают спокойствие, спокойную жизнь, экономическое развитие, продвижение. Опять же, повторяю, никто не может за 5, 10 или 15 лет создать условия, которыми все будут довольны. И в течение этих 25-26 лет, если учесть все проблемы, которые стояли перед властями всех времен в Армении, наша страна развивалась неплохо. Я не говорю, что все хорошо. Независимо от того, насколько хорошо, моя оценка всегда такова, что мы могли бы сделать больше», - сказал премьер-министр Саргсян.