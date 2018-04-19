Почему не построены железная дорога Иран-Армения и новая АЭС: ответ Сержа Саргсяна

Железная дорога Иран-Армения, а также новая атомная электростанция не были построены за последние десять лет, поскольку в результате расчетов были реализованы более полезные программы. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Shant TV сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.

«В прессе звучат мнения людей, якобы, смотрите, обещал строительство железной дороги Иран-Армения, не сделал, строительство атомной станции, ее тоже нет. И так далее. Положения, озвученные какой-либо программой, никогда не могут быть окаменевшими. Расчеты показывают, что для строительства железной дороги Иран-Армения нужно гораздо больше средств, чем для дорожного коридора Север-Юг, и дорожный коридор будет для нас гораздо более полезным», - сказал Серж Саргсян.

Что касается атомной электростанции, то, по его словам, параллельно с видением наличия ядерной энергии необходимо подумать о развитии этой сферы. По словам Саргсяна, в мире произошли огромные изменения, уже протестированы модели АЭС меньшей мощности, которая может быть намного удобнее для Армении.

«Во-вторых, зеленая энергия проникает во многие человеческие жизни. Стоимость солнечной энергии приближается к логической метке. И, если я много лет назад говорил, что мы построим атомную электростанцию, то мы должны обязательно сделать то, что я говорю, или должны найти более прибыльный для экономики страны источник энергии?. Я думаю, это логично. Я думаю, одно дело, когда вы намечаете проект и озвучиваешь разные цифры. Это показатели, к которым ты стремишься, сравнивать их с клятвой, говорить, что, мол, ты поклялся и не сдержал клятву, насколько это профессионально?» - сказал Серж Саргсян.

По его словам, политическая ответственность - это необходимость, но ее нужно отличать от личной ответственности. Кроме того, следует учитывать, что Армения не изолирована и «мы живем в мире, где бывают войны, кризисы».