В Армении никогда не было требования вешать портрет главы государства в государственных учреждениях: Серж Саргсян

В Армении никогда не было и не может быть требования вешать портрет главы государства в школах и государственных учреждениях. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Shant TV сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.

«Никаким правовым актом эти нормы не установлены, никакого принуждения не было. Но разве это было только в последние десять лет? Насколько я помню, я работал в разных системах правления, картины президентов были в моих кабинетах. Что плохого в этом? Это символ государства.

Я не сторонник этого, если бы был, то принял бы правовой акт, сказав, знаете, это закон. Однако в этом плане нет никакого принуждения », - подчеркнул премьер-министр.

Отвечая на вопрос журналиста, не будет ли наказан директор какой-либо школы, если снимет портрет Сержа Саргсяна или президента Армена Саркисяна, премьер опроверг подобную возможность.

«А за что нужно наказывать? Я думаю, что директор школы может также не повесить герб Республики Армения, не иметь в школе флага Республики Армения. Но ведь какое поколение он воспитывает? В конце концов, это поколение должно знать государственные символы. Среди них - фотография президента. Разве это настолько раздражает?»- сказал Саргсян.

Он отметил, что во многих западных странах он видел портреты глав государств. «Это пришло с традицией, а не по принуждению. Почему мне должно нравиться видеть свой портрет, когда я вхожу в комнату? Какое в этом удовольствие, особенно если это раздражает людей? Моя цель - раздражать людей?» - отметил премьер-министр.