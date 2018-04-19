При инициировании конституционных реформ не было личных соображений: Серж Саргсян

При инициировании конституционных реформ не было личных соображений. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Shant TV сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос, является ли причиной протестов тот факт, что люди считают или подозревают, что конституционные реформы были проведены только потому, чтобы Серж Саргсян продолжал фактически управлять страной.

«Я много раз объяснял, что при инициировании конституционных реформ не было личных соображений. Если бы что-то подобное было, то международные организации с недовольством отнеслись бы к этим изменениям. Но вы видели, что все - от Венецианской комиссии до Совета Европы, очень позитивно отнеслись к этим изменениям. Фактически, эти изменения были направлены на развитие страны», - сказал Серж Саргсян, добавив, что в Национальном Собрании не очень основательно, но объяснил, что в начале становления нашей государственности необходимо было изменить порядок президентского управления.

«Это произошло из-за следующих подходов людей: они больше боялись хаоса, анархии, чем объема полномочий президента. Прошло некоторое время, в Конституцию были внесены изменения. Эти изменения не полностью компенсировали баланс между ветвями власти. Должен быть баланс между ветвями власти. В конце концов, что мы сделали этими конституционными поправками? Мы объявили, что ключевым органом является Национальное Собрание, во-вторых, мы сказали, что Национальное Собрание формирует правительство и контролирует деятельность правительства. Мы сказали, что судебная система и суды независимы, подотчетны только закону. И, наконец, президент Республики является главой государства, беспристрастен в своей деятельности, руководствуется исключительно национальными, государственными интересами, не является частью какой-либо ветви этой власти и следит за соблюдением Конституции», - сказал Серж Саргсян.

По его словам, два или три года назад было очень трудно на 100% быть уверенным в том, что на выборах политическая сила должна получить голос и эта политическая сила должна предложить ему стать премьер-министром.

«Но есть еще одна сторона проблемы, если мысленно пройтись по периоду от начала 90-х до 2015 года, почти все политические силы требовали изменить порядок и форму правления, перейти к системе парламентского управления. Именно это мы и учли. В конце концов,придет время, когда подавляющее большинство наших граждан должно выполнять требования всех законов и в первую очередь требования главного закона - Конституции, и требовать от других выполнения этой Конституции и законов», - подчеркнул Серж Саргсян.