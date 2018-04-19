Нет желания применять меру принуждения, но в стране не может царить вседозволенность: Серж Саргсян о митингах

Проведение митингов в Армении не должно мешать, просто непропорционально нарушать права других. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Shant TV сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян, коснувшись проходящих в Армении митингов.

«В обществах, не только в Армении, жалобы есть всегда. В других странах эти жалобы часто являются более острыми, поскольку, к сожалению, уровень жизни по-прежнему не позволяет людям удовлетворить все свои желания. Однако проблема здесь не в недовольстве и не в изменениях.

Вы и сами заметили, насколько мы увеличили способности граждан выражать свою жалобу и неудовлетворенность на протяжении этих лет. В течение уже многих лет в Армении не было препятствий тому, чтобы люди выражали свое недовольство, за исключением немирного пути. Я думаю, что это выгодно и властям, и людям. Проблема в том, насколько эти жалобы или протесты выражаются в соответствии с законом», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что, когда все соответствует закону, нет абсолютно никакой проблемы.

«Понимая, что их форма протеста, митингов, шествий и т.д. в какой-то степени должна ограничивать права и свободы других граждан и общества, существует предел, который не надо переходить. И правоохранительные органы, и власти, и граждане, которые не участвуют в протестах, немного притесняя себя, смиряются с этой мыслью. Но когда несколько сотен или даже тысяч людей пересекают черту мирных демонстраций и начинают мешать, просто непропорционально нарушают права других, возникает вопрос, почему родители должны беспокоиться, когда отправляют детей в школу, почему работающий человек на 3-4 часа должен опаздывать на работу только потому, что некоторые люди хотят создать нестабильность в стране. Несколько десятков человек решили обязательно создать нестабильность в стране. Вот в чем проблема», - сказал Саргсян.

Коснувшись того, как долго эта ситуация может продолжаться, премьер-министр выразил уверенность, что армянский народ - мудрый народ и всегда принимает правильные решения в таких ситуациях.

«Мы видим, как настолько сдержанными были правоохранительные органы во время этих демонстраций. Я бы не хотел, чтобы эта непропорциональность была нарушена настолько, чтобы правоохранительные органы были вынуждены прибегнуть к средствам принуждения. Вот в чем суть. Нет желания применять меру принуждения, но в стране не может царить вседозволенность», - сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян.