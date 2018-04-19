За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 27 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 18 и 19 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 27 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 11 случаев причинения телесных повреждений, 6 случаев кражи личного имущества, 3 случая присвоения или растраты, 2 случая умышленного уничтожения имущества, по 1 случаю похищения человека, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога или служебной халатности и применения насилия в отношении представителя власти.

За данный период зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 8 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.