Согласно новой программе правительства прогнозируется экономический рост на 5% и более

Новой программой правительства курс экономической политики будет направлен на содействие экспорту. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам после заседания правительства министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

«Программа правительства будет содержать определенные цифры, в частности, будет закреплено, что, по крайней мере, у нас должен быть 5% и более высокий ежегодный экономический рост. Важным направлением останется поощрение продвижения экспорта, мы видим, что можем обеспечить устойчивый экономический рост за счет экспорта. Мы не имеем права ослабить темпы экономического развития», - сказал Караян.

По его словам, правительство продолжает тенденцию обсуждения инвестиционных программ, экономические показатели в январе-феврале были довольно высокими и обнадеживающими. «По нашим прогнозам, первый квартал 2018 года также будет близок к аналогичным высоким показателям», - подчеркнул министр.

Говоря о развитии туризма, Караян сказал, что в 2017 году в сфере было обеспечено около 20% роста. «Уверяю вас, по итогам первой половины 2018 года мы также будем говорить о развитии», - сказал министр.

К концу 2017 года Армения зафиксировала экономический рост на 7,5%.