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Директор БДИПЧ/ОБСЕ призвала власти и оппозицию Армении к диалогу


Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала власти Армении защищать и обеспечивать право своих граждан на свободу мирных собраний,

«Все люди имеют основополагающее право выражать свое мнение в ходе мирных протестов», - как сообщает Арменпресс, отметила директор БДИПЧ/ОБСЕ.

Она также отметила, что правоохранительные органы должны не только воздерживаться от вмешательства в право на свободу мирных собраний, но и несут ответственность за содействие реализации этого права. «Это включает в себя обеспечение безопасности и защиты участников от любых сбоев, например, организованных провокаторами или контрагентами действий», - подчеркнула директор БДИПЧ/ОБСЕ.

Она также призвала власти и оппозицию Армении к диалогу.


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