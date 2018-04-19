Директор БДИПЧ/ОБСЕ призвала власти и оппозицию Армении к диалогу

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала власти Армении защищать и обеспечивать право своих граждан на свободу мирных собраний,

«Все люди имеют основополагающее право выражать свое мнение в ходе мирных протестов», - как сообщает Арменпресс, отметила директор БДИПЧ/ОБСЕ.

Она также отметила, что правоохранительные органы должны не только воздерживаться от вмешательства в право на свободу мирных собраний, но и несут ответственность за содействие реализации этого права. «Это включает в себя обеспечение безопасности и защиты участников от любых сбоев, например, организованных провокаторами или контрагентами действий», - подчеркнула директор БДИПЧ/ОБСЕ.

Она также призвала власти и оппозицию Армении к диалогу.