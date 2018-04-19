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Делегация ГШ ВС Армении примет участие в очередном заседании Комитета начальников Генштабов ВС государств-членов СНГ


Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковником Мовсесом Акопяном примет участие в очередном заседании Комитета начальников Генштабов ВС государств-членов СНГ, которое состоится 20 апреля в Казани. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении.




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