Делегация ГШ ВС Армении примет участие в очередном заседании Комитета начальников Генштабов ВС государств-членов СНГ

Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковником Мовсесом Акопяном примет участие в очередном заседании Комитета начальников Генштабов ВС государств-членов СНГ, которое состоится 20 апреля в Казани. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении.