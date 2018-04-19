Почти во всех стратегических направлениях был зафиксирован прогресс: президент Республики Арцах

Национальное собрание Республики Арцах 19-го апреля созвало очередное пленарное заседание. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, открывая заседание, председатель НС Ашот Гулян отметил, что во время состоявшегося два дня назад рабочего совещания было принято предложение президента Республики согласно статье 93-ей Конституции Республики Арцах внести сообщение президента Республики о ходе и результатах программы за предыдущий год, а также о программе на следующий год в повестку заседания НС.

В начале заседания, согласно части 17-ой статьи 93-ей Конституции и статьи 114-ой закона Республики Арцах "Регламент НС", президент Республики Бако Саакян представил сообщение о ходе и результатах выполнения программы за предыдущий год, а также о программе на следующий год.

"2017 год был достаточно активным периодом для нашей республики, в течение которого была осуществлена соответствующая внутренняя и внешняя политика, направленная на укрепление нашей независимой государственности, повышение уровня обороноспособности и безопасности республики, обеспечение социально-экономического развития в стране: было проведено множество программных мероприятий, и почти во всех стратегических направлениях был зафиксирован прогресс", – подчеркнул президент Арцаха.

В рамках сообщения Бако Саакян детально коснулся успехов, зафиксированных в разных сферах жизнедеятельности страны, стратегических программ и предстоящих действий, акцентируя при этом внимание на приоритетах.

"Основной акцент будет сделан на повышение уровня конкурентоспособности экономики и самодостаточности в ряде сфер, создание привлекательных условий для осуществления инвестиций, максимальное сокращение и упрощении, повышение степени прозрачности администрирования", - так квалифицировал направленность предстоящих в текущем году работ президент Республики.

Резюмируя, Бако Саакян отметил, что ожидает тесного взаимодействия со всеми ветвями власти и разными структурами, а также координированной и профессиональной работы.

Затем депутаты задали президенту Республики вопросы, касающиеся программ заселения, законодательных изменений в системе местного самоуправления, дополнительного финансирования сельскохозяйственных программ, представленности Арцаха в разных странах, поддержки молодым семьям при оформлении ипотеки и других сфер.

После перерыва заседание продолжилось и, согласно закону НС "Регламент НС", представители исполнительной власти во главе с государственным министром Араиком Арутюняном ответили на вопросы законодателей.

В общей сложности шесть депутатов задали восемь вопросов относительно расширения инвестиционной программы "АРИ", безналичных денежных переводов, пенсионного возраста учителей, преподающих в военных училищах, увеличения размеров компенсации суммы, выделяемой на детские лекарственные препараты и лечение, проблем точного позиционирования водных ресурсов и других тем.

Затем парламент рассмотрел вопрос о назначении судьи Верховного суда. Председатель Высшего судебного совета Гаяне Григорян предложила Национальному собранию кандидатуру судьи Апелляционного суда Асмик Хачатрян для избрания на должность судьи Верховного суда. Кандидат представила депутатам некоторые данные о своей биографии и трудовой деятельности, после чего депутаты перешли к тайному голосованию.

Председатель счетной комиссии Рамела Дадаян, представив итоги голосования, объявила, что из 29 депутатов, принявших участие в голосовании, в пользу кандидата проголосовали 27 депутатов, 2 депутата проголосовали "против". По итогам голосования НС приняло постановление о назначении Асмик Хачатрян на должность судьи Верховного суда.

Перейдя к законодательным вопросам, парламент рассмотрел и принял законы Республики Арцах «О внесении дополнения в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об общественной службе"» и «О внесении дополнений и изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности"». В первом чтении был принят закон Республики Арцах "О торгово-промышленной палате".

С депутатским заявлением выступили Айк Ханумян и Давид Ишханян.