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Президент Армении Армен Саркисян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики


Президент Армении Армен Саркисян 19 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Тяна Эрлуна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что с момента установления дипломатических отношений отношения между Арменией и Китаем динамично развиваются, из года в год сферы сотрудничества расширяются.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в частности, в области информационных технологий, туризма, культуры и науки.




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