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Президент Республики Армения Армен Саркисян принял руководителя делегации ЕС


Президент Республики Армения Армен Саркисян 18 апреля принял руководителя делегации ЕС в Республике Армения, посла Петра Свитальского.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул важность дальнейшего развития отношений с ЕС и отметил: «Мы готовы продвигать вперед политический диалог с ЕС, взаимодействие в сферах экономики, мобильности, эффективного управления и представляющих взаимный интерес других областях».

Петр Свитальский поздравил президента Саркисяна со вступлением на пост и поприветствовал подписание президентом Республики Армения документа о ратификации соглашения между Арменией и ЕС.

Собеседники обменялись мнениями о поддерживаемых ЕС программах в Армении, вопросах повышениях их эффективности, приоритетах и новых программах.


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