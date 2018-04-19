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Полиция Ширака опровергает слухи о том, что полицейские присоединились к протестующим


Полиция Ширакской области опровергла слухи о том, что 10 полицейских присоединились к протестующим в городе Гюмри.

Заместитель начальника полиции Ширака Ашот Григорян сказал Арменпресс, что это объявление ложно и не имеет ничего общего с реальностью. 

«Нет ничего подобного. Все продолжают выполнять свою службу», - сказал Ашот Григорян.  




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