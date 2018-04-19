Серж Саргсян отказался от права собственности на дом, предоставленный ему решением правительства: Aysor.am

Премьер-министр Армении Серж Саргсян отказался от права собственности на дом, предоставленный ему решением правительства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Aysor.am, во время заседания правительства он представил свои аргументы по этому вопросу.

Ранее Aysor.am сообщал, что 29 марта правительство приняло решение выделить помещения и здания, прилегающие к 6-му зданию Государственной некоммерческой организации «Жилая недвижимость Конд» (1,5365 га) безвозмездно предоставить ушедшему в отставку президенту Республики Армения Сержу Саргсяну.

Это решение правительства вызвало большой резонанс среди общественности. Отвечая на вопрос члена фракции «Выход» Артака Зейналяна о данном вопросе Серж Саргсян сказал: «Предыдущие два президента воспользовались этим правом. Я также воспользовался им. Если он не полагается законом, я могу его вернуть. Но если полагается, то вы можете поздравить меня, потому что у меня также появился свой дом в Ереване».