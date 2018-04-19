Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту председателя Госсовета Кубы


Мигель Диас-Канель избран председателем Государственного совета Кубы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом было объявлено на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента), которое проходит в четверг в гаванском Дворце съездов.

На высшем государственном посту 57-летний Диас-Канель сменил 86-летнего Рауля Кастро, занимавшего эту должность с 2008 года.

Текстовую трансляцию заседания ведет интернет-портал Cubadebate.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации