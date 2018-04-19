Азиатские индексы - 19-04-18

ТОКИО, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.15% и составил 22191.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.03% и составил 1750.18 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.84% и составил 3117.38 пункта, а HANG SENG вырос на 1.40% и составил 30708.44 пункта.