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Шармазанов высоко оценил ратификацию Соглашения Армения-ЕС парламентом Латвии


19 апреля состоялась телефонная беседа вице-спикера Национального Собрания Армении Эдуарда Шармазанова с руководителем парламентской группы дружбы Латвия – Армения, докладчиком в Сайеме (Сейме) по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС С.Потапкиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Э.Шармазанов высоко оценил ратификацию Соглашения парламентом Латвии. Он выразил признательность С.Потапкину и депутатам всех фракций Сайемы, выразив надежду, что ратификация документа откроет новую страницу в армяно-латвийских отношениях, а также посодействует еще большему развитию связей Армении с Евросоюзом и странами-членами ЕС.


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