Число пользователей сервиса Amazon Prime превысило 100 млн

Интернет-ритейлер Amazon сообщил о том, что количество подписчиков премиального сервиса Amazon Prime в мире превысило 100 млн человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Через 13 лет после запуска мы превысили отметку в 100 млн членов", - написал глава Amazon Джефф Безос в письме акционерам.

До этого компания не раскрывала число подписчиков сервиса. Аналитики в среднем полагали, что услугой пользуются порядка 90 млн человек.

Услуга Prime стоит $99 в год и дает право заказывать неограниченное количество товаров на сайте Amazon с бесплатной доставкой в течение двух дней. Кроме того, компания предоставляет возможность получить заказ в день покупки или на следующий день жителям 8 тыс. городов.

По словам Безоса, в прошлом году пользователи Prime заказали в совокупности свыше 5 млрд товаров. По оценкам экспертов, средний подписчик премиального сервиса тратит в год около $1,3 тыс., в два раза больше обычных пользователей.