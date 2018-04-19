СМИ: Си Цзиньпин по телефону обсудил с Терезой Мэй сирийский вопрос

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в четверг телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй уделил внимание сирийскому вопросу, в том числе проблеме предполагаемой химической атаки в городе Дума. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Предполагаемая химическая атака в Сирии требует всеобъемлющего, справедливого и объективного расследования", - отметил Си Цзиньпин.

Кроме того, стороны обсудили международную торговлю, обменявшись мнениями по поводу сложившейся ситуации в мире.

Китайский лидер и британский премьер также выразили готовность продолжать содействовать успешному развитию совместных контактов в "золотую эру", которая наступила в отношениях двух государств. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин заинтересован в расширении взаимодействия с Лондоном в соответствии с инициативой "Один пояс, один путь".





