Умер актер из фильма «На игле»

В Великобритании умер диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон. Как передает Арменпресс, об этом в четверг, 19 апреля, сообщает BBC News.

О смерти сообщил его агент Джен Кеннеди. Уинтон умер у себя дома в среду. Ему было 62 года.

Причины смерти неизвестны. «Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время», — заявил его представитель.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

В 1996 году он снялся в культовом фильме Дэнни Бойла «На игле». Помимо этого, он исполнил роли в таких проектах, как «Свободные женщины», «Разве я вам вру?» и «Летим со мной».