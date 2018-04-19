Германия распродала первый тираж купюр в ноль евро с изображением Маркса

Первый тираж выпущенных в Германии сувенирных купюр номиналом в ноль евро с изображением Карла Маркса размером 5 тысяч экземпляров менее чем за месяц был полностью распродан покупателям со всего мира, каждая купюра продавалась по три евро. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Abendzeitung.

Компания, занимающаяся маркетингом в сфере туризма в городе Трир, в марте выпустила сувенирные купюры с Марксом в честь 200-летней годовщины со дня рождения немецкого философа, которую будут отмечать 5 мая.

"Они (купюры) разошлись по всему миру: до Южной Америки и Австралии", — сообщил агентству dpa представитель информационного туристического центра.

На волне успеха сувенирных купюр в конце апреля планируется напечатать новый тираж размером уже 20 тысяч экземпляров.