СМИ: в Западной Гуте достигнуто перемирие, боевики покинут три пригорода

Командование ВС Сирии договорилось в четверг с вооруженными формированиями об установлении перемирия в районе Западная Гута под Дамаском. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, соглашение предусматривает вывод боевиков из экстремистских группировок во главе с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ) из трех предместий на западе столицы.

Ранее госминистр по национальному примирению Али Хейдар заявил, что представители гражданских комитетов из пригородов Ильда, Бабилла, Бейт-Сахем и Сиди-Микдад одобрили план разоружения и эвакуации членов бандформирований. По словам госминистра, "после освобождения Восточной Гуты созрели условия для реализации соглашений о локальном примирении в этих районах, которые будут очищены от вооруженных группировок".



