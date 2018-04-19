Американцы построили самый быстрый автомобиль для киносъемок

Американская студия Incline Dynamic Outlet, специализирующаяся на аэрокиносъемках, построила самый быстрый в мире камера-кар. Для этого им понадобилось оборудование стоимость более полумиллиона долларов и купе Lamborghini Huracan. Фотографии автомобиля опубликованы в Instagram-аккаунте idoaerials, передает Арменпресс.

В передней части машины установлено специальное крепление. Чтобы разработать, а потом изготовить силовой каркас и элементы управления камерой потребовались месяцы работы. Стабилизатор, используемый на суперкаре, спроектировала фирма Gyro Stabilized Systems, камеру, способную снимать с разрешением 8K — Red.

В движение камера-кар Lamborghini Huracan приводит 5,2-литровый атмосферный двигатель V10, отдача которого составляет 610 лошадиных сил. Обычный суперкар, неоснащенный камерой, разгоняется до «сотни» за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет более 325 километров в час.