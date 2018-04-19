Союз журналистов Армении призывает уважать профессиональную деятельность журналистов

Союз журналистов Армении осуждает насилие в отношении Тирайра Мурадяна и требует подвергнуть ответственности виновных. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«В центре Еревана при освещении митинга оппозиции 19-го апреля был избит журналист общественной организации «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян. Подобное заявление распространил глава НПО «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян.

По его словам, у правительственного здания номер 3 наш журналист Тирайр Мурадян был избит молодыми людьми в гражданской одежде. Присутствующие на территории сотрудники Полиции в форме не вмешались.

Избитый при освещении митинга оппозиции в центре Еревана журналист общественной организации «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян был доставлен в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич» (Святого Григория Просветителя).

У журналиста диагностированы ушибы мягких тканей головы, повреждения в области виска, затылка.

Генпрокуратура Армении направила в Следственный комитет сообщения СМИ о том, что в центре Еревана, при освещении митинга оппозиции, то есть исполнении профессиональных обязанностей, был избит журналист общественной организации «Союз информированных граждан», корреспондент сайта «sut.am» Тирайр Мурадян.

Материалы направлены в СК Армении для начала производства и реализации процедур, предусмотренных статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА.

Накануне Союз журналистов Армении осудил насилие в отношении главного редактора factor.am Аревик Саакян и требует подвергнуть ответственности виновных.

Союз журналистов Армении осуждает насилие в отношении журналистов и требует подвергнуть ответственности виновных. Союз журналистов Армении осуждает бездействие правоохранительных органов, требуя от полиции Армении провести служебное расследование по поводу неадекватного поведения сотрудников полиции и подвергнуть наказанию виновных сотрудников полиции.

В эти дни Армения находится в эпицентре драматических событий, и на передовой линии журналисты осуществляют свои профессиональные обязанности. Призываем все стороны уважать профессиональную деятельность журналистов, исключая насилие в их отношении при любых условиях – как со стороны участников акций, так и со стороны правоохранительных органов».