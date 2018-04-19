Полиция Армении призывает граждан воздержаться от неуместных действий
15:38, 19 Апрель, 2018
Полиция Армении призывает граждан не самоутверждаться несерьезными заявлениями и воздержаться от мелочных и неуместных действий.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:
«Подвергнутый приводу в отделение полиции Канакер-Зейтун гражданин, который представился как Вааг Геворгян, во время беседы с представителем офиса Защитника прав человека, воспользовавшись отсутствием в комнате сотрудников полиции – что есть требование закона, выкинул в окно портрет премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.Этот инцидент стал предметом недостойных спекуляций со стороны ряда лиц. Призываем граждан не самоутверждаться несерьезными заявлениями и воздержаться от мелочных и неуместных действий».