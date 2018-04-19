Официальные северокорейские СМИ впервые назвали супругу лидера страны Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу "уважаемой первой леди" КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Наблюдатели отметили, что этот титул не использовался в этой стране уже более 40 лет.

Западные эксперты полагают, что Ким Чен Ын мог дать супруге официальный статус первой леди, чтобы усилить ее позицию в преддверии предстоящих переговоров с Южной Кореей и США.

Кроме того, по информации Центрального телевидения КНДР, на прошлых выходных Ли Соль Чжу совершила первый официальный выход в свет без сопровождения супруга.

Первая леди КНДР посетила выступление китайской балетной труппы, приехавшей в страну на гастроли. При этом Ли Соль Чжу сопровождал ряд представителей правительства КНДР, а также младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чен.