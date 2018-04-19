Китайские власти с 1 мая вводят новые правила по обеспечению безопасности на авиарейсах, согласно которым на борт самолета не будут допускаться лица, утратившие доверие общественности. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг Главное управление гражданской авиации КНР.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, к этой категории будут относиться те, кто своими действиями прежде создавал опасные ситуации на авиалайнерах в ходе перелетов. Всего управление привело девять видов поведения, дискредитирующих человека, к ним относятся ложные сообщения о готовящихся терактах, регистрация на рейс по поддельным документам, расположение личных вещей в проходе самолета и у экстренных выходов, провоз запрещенных предметов, попытки пробраться в кабину пилотов, угрозы в адрес сотрудников аэропортов и членов команды экипажа самолета, драки и воровство, курение и отказ следовать указаниям бортпроводников.