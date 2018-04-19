БЕЛТА отмечает 100-летие: в Минске состоялось гашение марки к этой дате

Церемония гашения почтовой марки к 100-летнему юбилею Белорусского телеграфного агентства состоялась в Минске. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство БЕЛТА.





Министерство связи и информатизации выпускает сегодня в обращение почтовый блок "100 гадоў Беларускаму тэлеграфнаму агенцтву". Блок печатался в РУП "Бобруйская укрупненная типография имени А.Т.Непогодина". Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусским телеграфным агентством. В основе блока и спецштемпеля - логотипы к 100-летию БЕЛТА. Тираж блока - 12 тыс.

Гашение марки провели заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, генеральный директор Информационного агентства России (ТАСС) Сергей Михайлов, генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич.

Как отметил заместитель министра информации Павел Легкий, Белорусское телеграфное агентство - это не только большая история, не только мощное настоящее, но и устремленность в будущее. "Мы искренне надеемся, что агентство не просто сохранит позиции ведущего информационного ресурса страны, но и значительно укрепит их. Жизнь не стоит на месте. Появляются новые технологии, приходят новые люди, и мы чувствуем себя уверенно в том смысле, что агентство следует самым современным тенденциям", - сказал он.



Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) - крупнейшее информационное агентство Беларуси, наиболее авторитетный источник оперативной информации о деятельности высших органов власти страны. Основано 23 декабря 1918 года. Долгое время, сохраняя юридическую самостоятельность, работало в тесной координации с Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС). С 1991 года БЕЛТА - информационное агентство суверенной Республики Беларусь. Работает в режиме реального времени. Новости размещаются на интернет-сайте БЕЛТА на белорусском, русском, английском, немецком, испанском и китайском языках.