Мэрия Еревана не получала оповещений о проведении митинга и шествия 19-го апреля. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, оппозиция не обращалась за разрешением на проведение митинга и шествия в Ереване 19-го апреля.

Как отмечается в сообщении мэрии, в период с 13-го по 18-е апреля для организации митинга и шествия Никол Пашинян и Ваагн Овакимян представляли в мэрию Еревана письменные уведомления, на основании которых были приняты соответствующие решения. Однако митинг и шествия были проведены с нарушениями требований представленных уведомлений, в том числе проведены на других улицах и в других местах", - отмечается в сообщении.

В то же время в мэрии сообщили, что относительно проводимого 19 апреля митинга и шествия в столичную мэрию не было представлено необходимого уведомления, предусмотренного законом "О свободе собраний".

"Решения о принятия к сведению намерения о проведении митинга и шествия не принималось", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что участники акций протеста продолжают шествие по улицам Еревана.

Под руководством депутата НС Армении Никола Пашиняна участники акций протеста создали напряженную обстановку у ТЦ «Петак». Участники акций протеста хотели зайти на территорию ТЦ «Петак», однако правоохранительные органы воспрепятствовали этому. Со слов замначальника полиции Валерия Осипяна, участники акций протеста нарушают закон о свободе собраний, ограничивая свободу передвижений иных граждан.

До этого участники акций протеста побывали в ТЦ «Сурмалу», где призывали торговцев к забастовке.Участники акций протеста под руководством депутата НС Армении Никола Пашиняна двинулись шествием от третьего здания правительства Армении в сторону проспекта Аршакуняц.

По ходу Никол Пашинян объявил о том, что в 19:00 снова состоится митинг на площади Республики.

Около третьего здания правительства Армении между демонстрантами и полицией утром 19-го апреля произошел инцидент. Участники акций протеста попытались окружить здание, препятствуя входу туда сотрудников, полицейские же, окружив группу участников акций протеста, попытались разблокировать территорию, после чего подвергли приводу нескольких участников акций протеста.

После того, как их посадили в машину полиции, между демонстрантами и полицией произошла стычка. Один из участников акций протеста лег под колеса полицейской машины, препятствуя ее движению.

Полицейским удалось убрать его оттуда и отвезти задержанных в отделение полиции.На месте происшествия находится замначальника полиции Армении Валерий Осипян.У третьего здания правительства Армении скопились силы полиции Армении.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, утром митингующие организовали сидячий пикет на улице Ханджяна в центре столицы, затем беспрепятственно вошли в расположенный на данной улице Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна. Митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полициейПолиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники с утра 18-го апреля снова попытались перекрыть движение на различных улицах и перекрестках Еревана.

Вечером 18 апреля на площади Республики в Ереване состоялся митинг депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. Демонстранты раскрыли флаг Армении и начали петь государственный гимн.

Депутат подчеркнул, что в избранной стратегии важна организация протестных мероприятий в регионах, малых городах и селах, в том числе блокировка региональных административных структур, зданий, перекрытие межгосударственных дорог и другие виды деятельности.

Коснувшись дальнейших шагов, Никол Пашинян подчеркнул, что продолжат парализовать работу государственных органов. В то же время он обратился к молодежи, у которых «кровь кипит» и отметил, что они должны оставаться в логике проведения исключительно мирных акций.

В то же время он подчеркнул, что согласно закону о свободе митингов, участие несовершеннолетних и школьников в массовых мероприятиях, даже если они являются организаторами таких событий, не противоречит закону.После митинга началось шествие демонстрантов.