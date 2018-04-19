Опубликованы фотографии лиц, избивших журналиста Тирайра Мурадяна

Опубликованы фотографии лиц в гражданском, избивших журналиста общественной организации «Союз информированных граждан», корреспондента сайта «sut.am» Тирайра Мурадяна.

Как передает «Арменпресс», в центре Еревана, при освещении митинга оппозиции, лицами в гражданской одежде был избит журналист общественной организации «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян. Его доставили в МЦ Григора Лусаворича. Врачи определили у него ушибы, травмы в области левого виска и затылка.

Сам пострадавший журналист Тирайр Мурадян рассказал, что он заметил поведение избивших его 2 молодых людей в гражданской одежде еще до инцидента: во время митинга оппозиции у правительственного здания номер 3.

«Они вели себя не как митингующие: постоянно звонили кому-то и рассказывали о происходящем», – сказал он.

По словам Мурадяна, он носил бейдж, избившие знали, что он журналист. Как он рассказал, его избили 2 молодых людей в гражданской одежде.

Тирайр Мурадян успел сфотографировать напавших, позже фото уже опубликованы.

Материалы направлены в СК Армении для начала производства и реализации процедур, предусмотренных статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА.