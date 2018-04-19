С первого дня проведения митингов в Ереване установлен чрезвычайный график работы, созданы рабочие группы, которые по специализированным направлениям проводят как круглосуточное наблюдение за митингами, так и визиты, связанные с фактами задержания участников акций протестов, а также осуществляют мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении.

Группы быстрого реагирования офиса Защитника прав человека посещают полицейские участки административных районов Еревана Нор Норк, Эребуни, Центральное отделение полиции, отделения Маштоца и Шенгавита с целью гарантирования прав подвергнутых приводу граждан. Особое внимание уделяется защите прав несовершеннолетних.

Некоторые из подвергнутых приводу уже выпущены, в том числе, несовершеннолетних.

Представители Защитника прав человека Армении продолжают работать в отделениях полиции.

По положению на 12:30 утра 19-го апреля в различные отделения полиции доставлены 33 участника акций протеста. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

«Полиция продолжит в установлеенном законом порядке подвергать приводу тех граждан, которые позволят действия по нарушению общественного порядка. Если подвергнутыв приводу граждане не освобождаются в сроки, предусмотренные для административного задержания, это означает, что органы расследования проверяют их причастность к совершенным преступлениям»,- сообщил ранее начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.