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Перенесена дата выступления ансамбля Hortus Musicus в Армении


Перенесена дата выступления знаменитого ансамбля старинной музыки "Hortus Musicus", который 20-го апреля должен был выступить на территории храма Звартноц.
Как передает «Арменпресс»,  организаторы мероприятия, из-за холодного циклона, воздействие которого будет ощутимо в Армении 20-го апреля, весь день будут идти ливни, ветер усилится. Это сорвет выступление. Концерт переносится на 16-е июня. Место, час и программа проведения мероприятия остались неизменными.

Этим концертом ознаменуется начало программы "Год европейского культурного наследия в Армении в 2018".

Концерт организован в сотрудничестве с фестивалем "Ереванские перспективы".


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