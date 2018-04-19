Перенесена дата выступления ансамбля Hortus Musicus в Армении
14:12, 19 Апрель, 2018
Перенесена дата выступления знаменитого ансамбля старинной музыки "Hortus Musicus", который 20-го апреля должен был выступить на территории храма Звартноц.
Как передает «Арменпресс», организаторы мероприятия, из-за холодного циклона, воздействие которого будет ощутимо в Армении 20-го апреля, весь день будут идти ливни, ветер усилится. Это сорвет выступление. Концерт переносится на 16-е июня. Место, час и программа проведения мероприятия остались неизменными.
Этим концертом ознаменуется начало программы "Год европейского культурного наследия в Армении в 2018".
Концерт организован в сотрудничестве с фестивалем "Ереванские перспективы".