Премьер-министр Армении Серж Саргсян назначил помощников

Премьер-министр Армении Серж Саргсян сегодня, 19 апреля, подписал ряд решений о назначении помощников. Об этом сообщается на сайте правительства Армении e-gov.am .



Согласно решениям премьер-министра Сержа Саргсяна, помощниками премьер-министра РА назначены Аветис Берберян, Армен Абелян, Грайр Гукасян, Варужан Нерсисян, Владимир Акопян.