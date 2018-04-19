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Премьер-министр Армении Серж Саргсян назначил помощников


Премьер-министр Армении Серж Саргсян сегодня, 19 апреля, подписал ряд решений о назначении помощников. Об этом сообщается на сайте правительства Армении e-gov.am .

Согласно решениям премьер-министра Сержа Саргсяна, помощниками премьер-министра РА  назначены Аветис Берберян, Армен Абелян, Грайр Гукасян, Варужан Нерсисян, Владимир Акопян.


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