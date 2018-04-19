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У премьер-министра Армении Сержа Саргсяна новый пресс-секретарьSave


Ованес Никогосян назначен пресс-секретарем премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Как сообщается на сайте правительства Армении e-gov.am, соответствующее решение премьер-министр Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 19 апреля.

Ованес Никогосян с мая 2017 года по апрель 2018 года занимал должность референта президента РА. 


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