У премьер-министра Армении Сержа Саргсяна новый пресс-секретарьSave
Ованес Никогосян назначен пресс-секретарем премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Как сообщается на сайте правительства Армении e-gov.am, соответствующее решение премьер-министр Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 19 апреля.Ованес Никогосян с мая 2017 года по апрель 2018 года занимал должность референта президента РА.
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