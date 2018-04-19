У премьер-министра Армении Сержа Саргсяна новый пресс-секретарьSave

Ованес Никогосян назначен пресс-секретарем премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Как сообщается на сайте правительства Армении e-gov.am, соответствующее решение премьер-министр Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 19 апреля.

Ованес Никогосян с мая 2017 года по апрель 2018 года занимал должность референта президента РА.