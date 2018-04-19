Знаменитый балканский кинорежисссер, актер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что снимет фильм, в котором планирует "превратить" персонажа романа Федора Достоевского "Идиот" князя Мышкина в героя "Преступления и наказания" Родиона Раскольникова. Как передает Арменпресс, об этом он рассказал журналистам в среду перед выступлением совместно с музыкальной группой The No Smoking Orchestra в ленинградском областном театре "На Васильевском".

"Я сейчас будут делать фильм о Китае. Там будет такой эксперимент, которого никогда не было. Я хочу из князя Мышкина сделать Раскольникова", - рассказал Кустурица.

В ходе общения с журналистами Кустурица также подчеркнул невозможность дать определение искусству и предрек, что через полвека кино перестанет существовать. "Я думаю, что фильмов не будет через 50 лет", - сказал он, однако отметил, что книги, по его мнению, не исчезнут никогда.