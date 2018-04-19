На Сицилии арестованы 22 пособника главаря мафии Денаро

Спецподразделения итальянских карабинеров и полиции провели в четверг в сицилийской провинции Трапани широкомасштабную операцию по борьбе с мафией, в ходе которой были арестованы 22 пособника могущественного босса "Коза ностра" Маттео Мессины Денаро, считающегося одним из самых опасных преступников в мире, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Операция была спланирована и проведена под руководством управления по борьбе с организованной преступностью Палермо. Как сообщил представитель прокуратуры Палермо, в ходе следствия были выявлены каналы связи между отдельными боссами "Коза ностра" и, в частности, перехвачены так называемые "pizzini" — закодированные послания, которые Денаро направлял другим мафиози.

Судя по поступающей информации, по клану Денаро нанесен весьма серьезный удар.

Маттео Мессина Денаро по кличке Тощий, которому через неделю исполнится 56 лет, входит в список десяти наиболее опасных преступников мира, находящихся в розыске. В течение многих лет он является главарем ряда могущественных организованных преступных группировок, действующих на Сицилии. После ареста "крестного отца" мафии Бернардо Провенцано в апреле 2006 года он стал одним из самых влиятельных боссов "Коза ностра", а, возможно, и ее новым лидером.