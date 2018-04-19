Цена нефти Brent превысила $74 впервые с 27 ноября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1%, до $74,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена этой марки нефти находилась на уровне в $74 за баррель 27 ноября 2014 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Несмотря на укрепление котировок нефти, рубль находится в минусе к основным валютам. На 11:10 мск курс доллара к рублю на Московской бирже составил 60,99 рубля, что на 0,23% выше уровня закрытия предыдущих торгов, курс евро вырос на 0,32% - до 75,52 рубля.





