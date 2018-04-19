Мэр Еревана встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ, завершающим свою дипломатическую миссию

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Иваном Волынкином, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, подчеркнув нынешний высокий уровень армяно-российских отношений, Тарон Маргарян высоко оценил роль посла РФ, а также роль посла Армении в Российской Федерации.

Выразив благодарность за продуктивное сотрудничество и совместную работу, мэр выразил уверенность в том, что взаимодействие между мэрией Еревана и посольством и впредь будет конструктивным и успешным.

Выразив благодарность за теплый прием, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Иван Волынкин отметил, что для него было честью работать в Армении и подчеркнул, что за эти годы он чувствовал себя полноценным жителем Еревана. Пользуясь случаем, Иван Волынкин выразил также благодарность мэру Еревана за эффективное сотрудничество с посольством за последние пять лет.

В завершении встречи мэр Тарон Маргарян пожелал успехов послу в его дальнейшей деятельности.