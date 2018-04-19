Медведев надеется, что премьер Саргсян продолжит развивать сотрудничество Армении с РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост премьер-министра Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"Убежден, что на новом посту вы продолжите уделять приоритетное внимание наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижению перспективных совместных проектов и инициатив в различных областях, углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - отметил глава правительства РФ, обращаясь к армянскому коллеге в поздравительном послании. "Это в полной мере отвечает интересам России и Армении", - уверен он.

Медведев также особо отметил личный вклад Саргсяна "в развитие дружественных, партнерских и союзнических российско-армянских отношений".





