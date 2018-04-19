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Президент Киргизии отправил правительство в отставку


Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Сапара Исакова и правительства страны, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее в четверг парламент Киргизии большинством голосов выразил недоверие правительству Исакова, процедура была инициирована двумя оппозиционными парламентскими фракциями "Ата-Журт Республика" и "Ата-Мекен" (Родина).

"Парламент Киргизии впервые выразил недоверие правительству, причиной стали многие промахи кабмина, в частности с реализаций ряда важных проектов, о чем неоднократно заявляла парламентская оппозиция", - заявил "Интерфаксу" в четверг депутат оппозиционной фракции "Онугуу - Прогресс" Исхак Масалиев.

В минувший вторник парламентская оппозиция признала ежегодный отчет правительства Киргизии неудовлетворительным. Всего два депутата, представляющих оппозиционное меньшинство из 52 парламентариев, проголосовали против признания отчета правительства неудовлетворительным.

 

 




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